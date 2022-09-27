Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9 ay önce 5 kişinin hayatını kaybettiği, otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında tutuksuz yargılanan tır şoförü Taha Kurtoğlu, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 9 ay önce 5 kişinin hayatını kaybettiği, otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında tutuksuz yargılanan tır şoförü Taha Kurtoğlu, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde 10 Ocak tarihinde Balıklıçeşme köyü yakınlarında gece saat 01.30 sıralarında, Biga istikametine seyir halinde olan Birkan Gugul (43) yönetimindeki 17 LJ 929 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkan Taha Kurtoğlu yönetimindeki 31 DM 094 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada otomobil demir yığınına dönerken, savrulan tır ise bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Birkan Gugul, araçtaki Hasan Tahsin Ergün (28) ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde öğrenim gören 4’üncü sınıf öğrencisi İlknur Arslan (22), 2’nci sınıf öğrencileri Eda Ertekin (20) ve Damla Aytaş (20) hayatını kaybetti. Kazanın ardından tır şoförü Taha Kurtoğlu, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, kazayla ilgili dava açıldı. Davanın ilk duruşması 5 Nisan tarihinde görüldü. Savunmalar yapıldı. Tır sürücüsü Taha Kurtoğlu’nun tutukluluk haline karar verildi. 10 Mayıs’a ertelenen 2’nci duruşmada da Kurtoğlu’nun tutukluluk haline devam kararı verilirken, dosya üzerinden bilirkişiden kusur değerlendirilmesi istendi. Dava 21 Haziran’a ertelendi. 22 Nisan’da olay yerinde keşif yapıldı. Bilirkişi, tır şoförünün asli kusurlu, ölen araç sürücüsünün ise tali kusurlu olduğuna yönelik değerlendirmede bulundu. Öte yandan, otopsi ve diğer raporlara göre, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Birkan Gugul’un 286 promil alkollü olduğu ve kaza sonrası aracın hız kadranının 230’da takılı kaldığı bilirkişi tarafından tespit edildi.

Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde, 21 Haziran’da görülen duruşmada, savcı mütalaasını açıkladı ve ceza istedi. Tır şoförü Taha Kurtoğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tır şoförü ve vekiline savunma yapmak üzere süre verilerek duruşma 27 Eylül’e ertelendi.

6 yıl 8 ay cezaya çarptırıldı

Otomobil ile tırın karıştığı ve 5 kişi hayatını kaybettiği kazanın ardından Çanakkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada ‘birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve 21 Haziran’da görülen üçüncü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Taha Kurtoğlu, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme, duruşmaya katılan avukatların beyanlarını dinledi. Heyet, sanık Kurtoğlu’na "birden fazla kişinin taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay ceza verdi. Taha Kurtoğlu’nun tutuksuz yargılanmasının devamına karar verilen davada, sanığın yurt dışı çıkış yasağı da kaldırıldı.

Tutuksuz sanık Kurtoğlu’nun avukatı Soner Aydın, kararı istinaf edeceklerini söyledi.