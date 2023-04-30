Erzincan’da kombi bacasından sızan gazdan etkilenen aynı aileden 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Erzincan merkez İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, müstakil evde kombi bacasından sızan doğal gazdan etkilenen ailede zehirlenme belirtileri baş gösterdi. 5 kişilik aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla 5 kişi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.