Samsun Büyükşehir Belediyesi, Havza ilçesinde 5 kırsal mahallenin içme suyu sorununu 17 kilometrelik yeni hat döşeyerek çözüyor.

Çalışmalar tamamlandığında Ağdırhasan, Paşapınarı, Gelincik, Çeltek ve Eymir Mahallelerinin su sorununun sona ereceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kentimizdeki hiç bir mahallede vatandaşlarımız içme suyu ile ilgili sorun yaşamayacak. Bu hedef doğrultusunda problemleri tek tek çözüyoruz” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, özellikle kırsal bölgelerdeki mahallelerin su problemleri tek tek çözülüyor. Yeni yapılan içme suyu hatlarının yanında yetersiz kalan veya zaman içerisinde deformasyona uğrayan mevcut hatlar da yenileniyor. Havza ilçesinde 5 mahallede yaşanan su problemi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile çözülüyor. SASKİ tarafından yapımı devam eden 17 kilometrelik yeni içme suyu hattı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Ağdırhasan, Paşapınarı, Gelincik, Çeltek ve Eymir Mahallelerinin su sorunu da sona erecek. İletim hattı ile birlikte bölgeye Havza İçme Suyu Arıtma Tesisi’nden su verilecek. Çalışmalar mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor.

“Her yaz su sıkıntısı çekiyorduk”

Özellikle yaz aylarında mevcut suyun yetmemesi nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Eymir Mahallesi Muhtarı Hasan Eren, "Bu yaz artık su sorunu yaşanmayacak inşallah. Şu an içme suyu hattımız yapılıyor. Yakından da çalışmaları takip ediyoruz. Bu hizmetin sağlanmasında katkısı olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e Eymir Mahallesi adına yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

“Başkanımız sözünü tuttu”

Çeltek Mahallesi Muhtarı Recep Olgaç ise içme suyu ile ilgili çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “Çok güzel bir çalışma yapılıyor. Başkanımız Mustafa Demir bize geldiğinde ‘Susuz ve yolsuz köy bırakmayacağım’ demişti. Sözünü de tutuyor. Yapılan çalışmalar takdire şayan. Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

“50 yıllık çile bitiyor”

Yapımı devam eden içme suyu hattı ile 50 yıllık çilelerinin sona ereceğini ifade eden Gelincik Mahallesi Muhtarı Alaattin Kiper, "Su ile ilgili yıllardır sıkıntımız vardı. Sorunumuzu ilettik ve anında mahallelerimiz için içme suyu hattı projesi başlatıldı. Şu an hat döşeme çalışması sürüyor. Kurban Bayramı’nda inşallah yaşadığımız sıkıntı bitecek. 50 yıldır her yaz su sıkıntısı çekiyorduk. Bu yaz inşallah çekmeyeceğiz. Çilemiz bitiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız su konusunda gerçekten çok hassas. Bizim sesimize de kayıtsız kalmadı. Başkanımız mahallerimize bu proje ile yeniden hayat veriyor. Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

“Su sorunu yaşayan mahalle kalmayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çalışmalar tamamlandığında Ağdırhasan, Paşapınarı, Gelincik, Çeltek ve Eymir Mahallelerinin su sorunu sona ereceğini belirterek, “Kentimizdeki hiç bir mahallede vatandaşlarımız içme suyu ile ilgili sorun yaşamayacak. Bu hedef doğrultusunda mahallelerin içme suyu problemlerini tek tek çözüyoruz. Kentimizde su alt yapısını güçlendiriyoruz. Gerek yeni içme suyu hatları gerekse yenilenen hatlarla birlikte şehrimizdeki su sorununu tamamen ortadan kaldıracağız. Vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa ekiplerimiz sahada gerçekleştiriyor. Dur durak bilmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.