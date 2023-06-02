Isparta Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde Gül Koşusu düzenlendi. Kolçelik Kavşağından başlayarak, Gülcü Mahallesi Meydanlığında son bulan 5 kilometrelik parkurda kıyasıya mücadeleler yaşandı.

Isparta Valiliği ve Isparta Belediyesi tarafından 2-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gül Festivali çerçevesinde günün ilk etkinliklerinden birisi de Gül Koşusu oldu. Kolçevik Kavşağında başlayan koşu, sporcuların yerlerini almasının ardından verilen start ile başladı. Yıldız Kız- Erkek, Gençler Kız-Erkek, Büyükler Kız-Erkek, Master 40-49 Yaş Erkek-Kadın, 50+ Master Kadın Erkek olmak üzere 5 kategoride 87 sporcunun katıldığı Gül Koşusu Gülcü Mahallesi Meydanlığında son buldu. Dereceye girenlere madalya ile 1’incilere bin 500, ikincilere 1.000 ve üçüncülere de 500’er lira para ödülü verildi. Dereceye girenlere ödülleri Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Koşu sonrasında yurt içi ve yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösterilerini programa katılanlar için sundu.