İş adamı Çağatay Oktay Gaziantep’ten AK Parti aday adayı oldu.

Aslen Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi doğumlu olan ve 20 yıldır Gaziantep’te dış ticaret işiyle uğraşan iş insanı 45 yaşındaki Çağatay Oktay Gaziantep’ten AK Parti aday adayı oldu. Oktay, özellikle 2002’de İstanbul Üniversite Siyasal Bilgilerden mezun olduktan sonra 5 kez kaymakamlık sınavını 3 kez ise idari hakimlik sınavını dereceyle kazanmasına rağmen FETÖ’nün kendisine engel olduğunu söyledi. Oktay, görev verilirse görevde verilmezse ise dışarıdan mücadelesine devam edeceğinin altını çizdi.

“FETÖ bana engel oldu”

45 yaşındaki iş insanı Çağatay Oktay girdiği her sınavda FETÖ’nün kendisine engel olduğunu belirterek, “Gaziantep’te yaşıyorum. Aslen Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi doğumluyum. 20 yıldır Gaziantep’teyim. Daha önce Gaziantep Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinde Avrupa Birliği Proje koordinatörü olarak görev yaptım. Daha sonra kendi işimi kurdum şuan Gaziantep’te dış ticaretle meşgulüm. Bu dönemde de inşallah AK Parti’den Gaziantep’te Milletvekili aday adaylı için başvurumu yaptım. Ben İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler mezunuyum. Zor bir dönemde okudum. 1997’de üniversiteye girdim 2002’de de mezun oldum. O dönemler türban olaylarının sık yaşandığı bir dönemdi. O dönemde türban için çok mücadele ettik. Okulu bitirdikten sonra 5 defa kaymakamlık 3 defa idari hakimlik sınavını dereceyle kazandım hepsinden de mülakatta elendim. O zamanlar FETÖ denen gurubun gazabına uğradık” dedi.

“Bu milli bir seçimdir üzerimde sorumluluk hissettim”

Bu seçimin önemine vurgu yapan Oktay, “Daha önce siyasete hiç girmedim. Ancak bu dönem üstümde bir sorumluluk hissettim. Bu normal bir seçim değil milli bir seçimdir. Bu ülkeye her siyasi düşünce lazım ama milli olanı lazım. Ama şuan muhalefet anahtarını ABD ve yabancıların eline vermiş durumdadır. FETÖ’nün açıklamaları bunları destekliyor. Bu çok açıktır. Açık açık ben S-400’ü göndereceğim F-35’i alacağım diyorlar, İMF kapıda bekliyor diyorlar. Bu durumu görünce kendimi sorumlu hissediyorum. Görev verilirse görevde mücadele edeceğiz verilmezse dışarıdan mücadele edeceğiz. Bu ülke asla sahipsiz değildir. Bir ülke kendi silahını üretebiliyorsa kendi enerjisini çıkartabiliyorsa bu devlet milli bir devlettir" şeklinde konuştu.

"Bölgede tanınan bir aileyiz"

Bölgede tanınan bir aile olduklarını ifade eden Oktay, "Aile olarak Birecik, Halfeti, Suruç bölgesinin de Gaziantep’te baya bir oyu var. Orada da bilinen ve sevilen bir aileyiz. Burada etkili olacağımızı düşünüyoruz. Bu kısır bir şehir milliyetçiliğin ötesinde kalite ve iyi insanlar nerededir bunun derdindeyiz. Gaziantep bunu çok iyi yapar. Bu şehir bütün Güneydoğunun iş adamlarını çekiyor. Gaziantep kaliteye bakar” diye konuştu.