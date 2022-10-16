Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı için kitapseverlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açarken, 7’den 70’e kitap dostlarının beğenisiyle karşılaştı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Kayseri Kitap Fuarı için kitapseverlerin heyecanlı bekleyişi son buldu. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açarken, 7’den 70’e kitap dostlarının beğenisiyle karşılaştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 3 milyonu aşkın kitap, 300’ün üzerinde yazar ve yayınevinin okurlar ile bir araya geldiği Kayseri Kitap Fuarı’nın beşincisi, kitapseverlerle buluştu. Her gün onlarca farklı yazarın imza günleri ve söyleşi düzenlediği fuara 14-15 Ekim’de Mehmet Ali Bulut, 15 Ekim’de Şükrü Erbaş, Mete Yarar, Savaş Ş. Barkçin, Mehmet Emin Ay, Kahraman Tazeoğlu, 16 Ekim’de Ziya Selçuk, Bircan Yıldırım, Tuğba Coşkuner, Nurdan Damla, Murat Akan, Ozan Bodur, Sıtkı Aslanhan, Serkan Karaismailoğlu, Sinan Akyüz, 18 Ekim’de Serdar Tuncer, Saliha Erdim, 19 Ekim’de Alişan Kapaklıkaya, 20 Ekim’de Bestami Yazgan, Abdurrahman Uzun, Hatice Kübra Tongar, 21 Ekim’de Nurullah Genç, Beyhan Budak, 21-22 Ekim’de Zekeriya Efiloğlu, 22 Ekim’de Nihat Hatipoğlu, Sinan Yağmur, Bilal Sami Gökdemir ve 23 Ekim’de İlber Ortaylı, Serhat Yabancı, Ahmet Şimşirgil, Ahmet Turgut kitapseverlerle bir araya geliyor.

“Kitap fuarı için şehir dışından geldik”

Anadolu’nun lider şehri Kayseri, lider kitap fuarında önceki yılların ziyaretçi rekorunu kırması beklenirken, vatandaşlar kitap fuarını çok beğendiklerini ve memnun kaldıklarını kaydettiler. Yazarlarla bir araya geldikleri için memnun olduğunu ifade eden Zehra Güneş, “Yazarlarla bir araya geliyoruz. Kitapları tanıyoruz. Hele de günümüzün dijital çağında kitaplarla hemhal olmak insanlara kitaplarla kendimizi anlatabilmek en güzel yoludur diye düşünüyorum. Çünkü dijital çağ görsele hitap ettiği için o anlık görüyorsun ve unutuyorsun. Ama kitaplar bir kurtarıcı gibi. Günümüzün solmayan gülleridir bu. Kitap fuarı için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Kayseri’de bir okulda öğretmenlik yaptığını dile getiren Osman Karacabey ise, fuarları çok önemsediklerini belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a destekleri için teşekkür etti. Karacabey, şöyle konuştu:

“Oğlumla ve eşimle birlikte geldik. Açılır açılmaz geldik. Her sene geliyoruz. 2018’den beri buradayım. Oğlumun, eşimin ve benim hepimizin birer kitap hakkı var. Kitapları sevdirmek için, çocuklar için özellikle çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çocuklara, kitaba para verme ve onu alma açısından fuarları önemsiyorum. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Öğretmenim ben. Okullara çizelge geldi. Kendi okulumda da planlamayı ben yapıyorum. Ayın 20’sinde inşallah buradayız. O yüzden Memduh Bey’e teşekkür ediyorum.”

Tanay Durmaz isimli kitapsever ise; “Kitap fuarını çok beğendik. Her sene geliyoruz. Ama bu sene daha çok hoşumuza gitti. Çok memnun kaldık. Beyhan Angay’ın imza günü için geldik çocuğumla” dedi. Hayrullah Karataş da kitap fuarlarını her sene dört gözle beklediklerini ifade ederek, “Hem çocuklarımıza, hem de kendimiz için bu etkinliklere özellikle bilinmiş yazarların gelmiş olması tabi ki, bizleri çok mutlu ediyor. Keşke senede 2,3 defa yapılsa güzel olurdu. Çünkü, bazı kitapları bulmaktan çok zorlanıyoruz. Böyle etkinlikler, böyle fuarlar olduğu zamanlarda aradığımız kitapları bulmak daha kolay oluyor. O yüzden böyle etkinliklere devamlı gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımıza da değişiklik oluyor” diye konuştu. Ömer Faruk Öztoprak ise “Fuarın gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Hem yazarlarla buluşuyoruz, kitaplarımıza imza attırıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Hilal Rençber de Kitap Fuarı’nı çok beğendiğini dile getirerek, şunları söyledi; “Yazarlarla ve kitaplarla bir araya gelmek çok güzel bir şey. Bunun için Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. Yazarların hepsi samimi. Hepsi çok iyiler.”

Mustafa Şener isimli kitapsever ise, “Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizim için güzel bir fırsat bu. Yozgat’tan geliyorum bu arada. Kitap fuarı için geldik özellikle. Aynı zamanda şehri gezmek istiyoruz Kayseri’yi. Zaman zamanda geliyoruz zaten. Kitaplarda yüzde25, yüzde30 gibi indirim yapıyorlar. Bu bizler için bir fırsat. Değerlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu. Öğrencilere ve kitapseverlere, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 5. Kayseri Kitap Fuarı’na ücretsiz ulaşım imkânı da sağlanacak. Her sene bir önceki yıldan daha fazla kitapseveri misafir eden kitap fuarının 5’incisinin bu sene de yoğun ilgi ile karşılanması bekleniyor.