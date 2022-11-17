Olay, Muratpaşa İlçesi Yenigün Mahallesi 1051 sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü. Yangının atıl malzemelerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenildi.

Antalya’da 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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