Antalya’da doğumunda adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri sebebiyle yaşamı boyunca okulda, askerlikte ve iş hayatında 5 farklı isimle anılmaya başlayan Ersin Akbaş, emekli olabilmek için açtığı isim tespit davası açtı ancak kayıtlara ulaşılamadığı gerekçesiyle dava reddedildi. Bunun üzerine 1992 yılından BAĞKUR ve sigortaya mevcut ismiyle girişinin olduğu belgeye ulaşan Ersin Akbaş’ın artık ismini tespit etme ve emekli olabilme umudu yeniden yeşerdi.

Antalya’da yaşayan 59 yaşındaki Ersin Akbaş’ın ismiyle ilgili hatalar zinciri doğumu ile başladı. Doğduğunda Ergün ismiyle nüfusa kız olarak yazılan adamın kaydı çok geçmeden düzeltildi ancak yanlışlıklar okul hayatında da devam etti. İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş, itiraz etti ancak ikinci kez aldığı diplomada ismi Ergin olarak yazıldı. Ersin Akbaş, iddiasına göre kendi adıyla 1986-1987 yılları arasında 18 aylık askerlik görevi yaptı, 1990 yılında Körfez kriziyle çıkan seferberlik sonrası ikinci kez askerliğe çağrıldı. Akbaş, ikinci askerliğini ise iddiasına göre Ersün adıyla yaptı. Akbaş, bu yaşına kadar Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin Akbaş ismiyle yaşamını sürdürdü.

İsim tespiti için dava açtı

Akbaş’ın ismi sebebiyle yaşadığı sıkıntılar, sosyal güvenlik primi ödemelerinde ve iş bulma süreçlerinde de devam etti. Son olarak emeklilik hayali kuran Akbaş ve avukatı, Antalya 9. İş Mahkemesi’ne isim tespit ve sigorta girişleri için tespit davası açtı. Zonguldak SGK’ye yazılan müzekkereye verilen cevapta, Ersin Akbaş’ın ’yanında çalıştım’ dediği annesi Şerife Akbaş’ın belirtilen tarihlerde vergi yükümlülüğüne ait bir kaydına rastlanılmadığı belirtilerek bilirkişinin sunmuş olduğu rapor doğrultusunda mahkeme istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

Zonguldak’tan gelen evrak umutlarını yeşertti

Son olarak Ersin Akbaş’ın kardeşi, Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi’nden Ersin Akbaş ismiyle ağabeyinin annesi yanında çalıştığına ve vergi mükellefi olduğuna dair belgeye ulaştı. Söz konusu belgede 01.05.1992’de işe başlama, 31.12.1997 işi terk tarihi bulunduğu görüldü. Kendisine ulaştırılan belgeyi avukatına veren Akbaş’ın isminin tespiti ve emekli olabilme hayali yeniden yeşerdi. Akbaş, avukatıyla birlikte istinaf mahkemesine itiraz etmeye hazırlanıyor.

“Geçmişimi çalmışlar”

Yaşadığı mağduriyetin çocukluğu ve gençliğinde devam ettiğini, son olarak yaşlılığında da devam etme tedirginliği yaşadığını dile getiren Ersin Akbaş, şunları söyledi:

“Mahkeme bu belgeleri talep etmişti ancak gönderilmemişti. Benim kardeşim Zonguldak Çaycuma’dan belgeleri mahkemeye sunmamız için bana gönderdi. Avukat ile birlikte mahkemeye sunacağız. 50 yaşında emekli olmam gerekiyorken 59 yaşında emekli olamadım. Geçmişimi çalmışlar. Kimden hesap sorulacaksa adalet mutlaka bulacaktır. Ersin’in SGK borcunu ödemek için gidiyorum, kimliğimi alıyorlar, sen Ersün’sün diyorlar. Ben mi suçluyum burada, nüfus suçlu. Ben suçluysam idam olmaya razıyım. Çocuk çocukluğunu yaşar, genç gençliğini yaşar, ben hayatım boyunca nüfusun peşinden koştum. Ergün Akbaş doğum kağıdım var, kız olarak. Bunu 43 yıl sonra mahkemede gördüm. Ergün, Ergin, Ersun, Ersün, Ersin, daha arşivi açsalar başka isimler de çıkacak. Onu da bilmiyorum. Çocukluğumu, gençliğimi yaşayamadım, yaşlanıyorum emekli olamıyorum.”

"Eğer belge değerlendirilse emekli olabilecek"

Akbaş’ın avukatı Nuray Ertem de, istinaf mahkemesine başvuracaklarını belirterek, “İsmindeki 5 farklı yazımdan kaynaklanan hatanın çözümü için nihayet bir evrak ele geçirmiş bulunuyoruz. Çaycuma Vergi Dairesi’nden 1992 yılına ait BAĞKUR ve sigortaya giriş kayıtlarını Ersin Akbaş olarak bulduk. Ancak o tarihte nüfusta Ersün olduğu için, Ersin ile Ersün’ü iki farklı kişi olarak kabul ediliyordu. En son reddedilmişti, bu belgelerle istinafa başvuracağız, eğer istinaf da değerlendirmeye almaz ise yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuracağız. Eğer değerlendirilirse ve doğrulanırsa emekli olabilecek” dedi.