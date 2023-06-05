5 Haziran Çevre Günü nedeniyle Adıyaman’da düzenlenen etkinlikte çevre temizliği yapıldı.

Etkinlik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından Beşpınar Mesire alanında gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Faysal Ergezen, “Son yüzyılda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız gelişme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanların gelecekte çok ciddi çevre sorunları ile yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Bu boyutuyla daha yaşanır bir dünya ideali devletlerin olduğu kadar bireylerin de temel gayesi olmalıdır. Her yıl farklı bir temada kutlanan Dünya Çevre Günü 2023 yılında ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ vurgusuyla kutlanmaktadır. Müdürlük olarak ise ‘Çevre ve Sıfır Atık’ temasıyla kutlanmaktadır. Sıfır atık israfın önlenmesinin kaynak önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını artık oluşum sebeplerini gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi ve minimize edilmesi atığın oluşması durumunda ise kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanımını sağlanmasını kapsayan atık yönetiminin felsefe olarak tanımlanan bir hedeftir” dedi.

Açılış konuşmasının ardından “Çevre ve Sıfır Atık’ konulu resim ve şiir yarışmasıyla dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Resim sergisi açılışı yapıldı. Etkinliğe katılanlar çevre temizliği yaptı.