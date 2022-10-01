DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından teorik eğitimin ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmak isteyen 35 sağlık personeline yönelik UMKE Temel Eğitimi verildi. Zorlu geçen 5 günlük eğitimi başarı ile tamamladılar.

DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından teorik eğitimin ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsü olmak isteyen 35 sağlık personeline yönelik UMKE Temel Eğitimi verildi. Zorlu geçen 5 günlük eğitimi başarı ile tamamladılar.

Düzce’de sağlık kuruluşlarında görev yapan toplamda 35 gönüllü kursiyer UMKE Temel Eğitimi aldı. Salon eğitiminden sonra temel eğitim kampı düzenlendi. Kursiyerlere, Ambulans Servisi Başhekimliğimizde görevli eğitim birimi personelleri ve UMKE eğitmenleri tarafından verilen Temel Eğitim Kampında, toplamda 56 personele, dar alanlarda enkaz altı medikal müdahale ve kurtarma, olağan üstü afet durumlarında lojistik altyapı için çadır kurulumu, doğada hayatta kalma, yön bulma, eğitici ve zorlu parkurlarda zamana karşı ekipler arası yarışma, çoklu trafik kazalarında medikal kurtarma, triaj kuralları, olay yeri yönetimi, çığ, deprem, yangın, sel felaketinde medikal müdahale ve kurtarma, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer saldırı ve tehditlerde medikal müdahale, kurtarma, arınma ve ekipman, derin kuyu ve yüksek irtifada kurtarma, dağda arama kurtarma eğitim ve uygulamaları yaptı.

Doğal afetler başta olmak üzere sağlık alanında kazazede ve yaralananların ihtiyaç duyduğu her anda, medikal kurtarmada etkin bir mücadele yürüten UMKE personelleri, aldıkları eğitimleri tatbikatlarla pekiştirerek güçlendirmiş, eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak UMKE personeli olmaya hak kazanmışlardır.