Kayseri’de 5 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Ahmet Enes Tekin’i arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 25 yaşındaki Ahmet Enes Tekin’den 5 gün önce haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, genç öğrenciyi bulmak için çalışma başlattı. Polis, AFAD, ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri, Tavlusun mahallesinde bulunan Derevenk Viyadüğünde arama çalışması başlattı. Uzun süren arama sonucunda gencin izine rastlanamazken, arama çalışmaları havanın kararması nedeniyle durduruldu.
Genç Tekin’in arama çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.