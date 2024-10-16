Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Manastır Vadisinde bulunan kayalıklarda 5 gündür mahsur kalan keçi AFAD’ın 5 kişilik ekibi tarafından 3 saat süren çalışmayla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesindeki Manastır Vadisinde otlarken sürüden ayrılan keçi, vadi içerisindeki patika yoldan yaklaşık 40 metre yükseklikteki kayalıklara çıktı. Burada kayalıklardan düşerek bir mağara girişine inen keçi 20 metre yükseklikteki mağara girişinde mahsur kaldı. Keçinin kayıp olduğunu anlayan sahibi 5 gündür yaptığı aramasında keçiyi kayalıklarda mahsur kalmış halde buldu. Bir süre kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmaya çalışan vatandaş keçiyi kurtaramayacağını anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 5 kişilik AFAD ekibi dik kayalıklı arazide zorlu şartlarda tırmanış yaparak keçiyi 3 saat süren çalışmayla sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.