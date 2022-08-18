Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki özel gereksinimli yabancı uyruklu kız için ailesi seferber oldu.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 21 yaşındaki özel gereksinimli yabancı uyruklu kız için ailesi seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Güllük Mahallesi Tezgel Sokak’ta ikamet eden 21 yaşındaki özel gereksinimli Aya Majid Abdulhussein, evden çıktıktan sonra geri gelmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 gündür kendisinden haber alamayan aile ise kızının hayatından endişe ediyor.