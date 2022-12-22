Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 5 gün önce minik köpeği kaybolan Mehmet Ali Oduncu, gece gündüz sokaklarda ‘can yoldaşımdı’ dediği köpeğini arıyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 5 gün önce minik köpeği kaybolan Mehmet Ali Oduncu, gece gündüz sokaklarda ‘can yoldaşımdı’ dediği köpeğini arıyor.

Mehmet Ali Oduncu, işe gittiğinde evinin bahçesinde bulunan yavru köpeğin evine döndüğünde yerinde olmadığını ve dış kapının açık olduğunu gördü. Köpeğin çalındığını iddia eden Oduncu, 5 gün önce kaybolan köpeğini her yerde aramaya başladı. Çok üzgün ve huzursuz olduğunu belirten Oduncu, köpeğini bulan ve görenlerin kendisine haber vermelerini istedi. Oduncu, "Arkadaşımdı, can yoldaşımdı sanki. Cumartesiden bugüne çok üzgünüm. İşten geldikten sonra kapı açıktı kendisi dışarı çıkmış ya da çalınmış bilemiyoruz. Bütün mahalleyi aradım, mahalle sakinlerine sordum görmediklerini belirttiler. Lütfen bulan olursa bana geri getirsin. Onsuz eve gelemiyorum üzgünüm bana yardımcı olun. Yaklaşık 5 gündür köpeğim arıyorum, bulamıyorum lütfen yardımcı olun bana" dedi.