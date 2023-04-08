Bunlar da ilginizi çekebilir

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde koordinasyonu sağlayan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın talebi üzerine Osmaneli’nden deprem bölgesine alanlarında uzman 5 gönüllü vatandaş gönderildi. Vatandaşları Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin uğurlayarak, “Deprem bölgesine ayni ve nakdi yardımlarımızın yanı sıra personel gönderimimizi de devam ettiriyoruz çok değerli valimizin talebi üzerine 5 arkadaşımızı deprem bölgesine uğurladık. Rabbim hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

Müdür Damkacı devlet hastanesinde inceleme yaptı

Müdür Damkacı devlet hastanesinde inceleme yaptı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinden alanlarında uzman belediye personeli 5 gönüllü çalışmalara destek olmak amacıyla deprem bölgesine gönderildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.