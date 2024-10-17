Esenler Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 5. Esenler Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. Toplam 169 bin TL ödülün verileceği yarışmaya başvurular, 15 Kasım’a kadar devam edecek.

13- 17 Aralık tarihlerinde 5’inci kez sinemaseverlerle buluşacak Esenler Film Festivali için geri sayım başladı. Çeşitli yenilik ve sürprizlerle sinemaseverleri Esenler’de buluşturacak organizasyon, yurt içi ve yurt dışından seçkin film ve konuklarıyla yine adından söz ettirecek. Hazırlıklarına başlanan festivalin kısa film yarışması başvuruları da başladı.

Toplam 169 bin TL ödül

Ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından seçilecek 10 film, festival haftasında büyük ödüller için yarışacak. Ana jüri tarafından belirlenecek üç proje ise büyük ödüllerin sahibi olacak. Yarışma kapsamında bu yıl ‘En İyi Film Ödülü’nü kazanan yapıma 50 bin TL ödül verilecek. İkinciliği elde eden film 40 bin TL, üçüncü film ise 30 bin TL ile ödüllendirilecek. Her yıl olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 7 filme de 7’şer bin TL gösterim telifi verilecek.

Son gün 15 Kasım

Yarışmaya kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerde filmler başvurabilecek. Son başvuru tarihinin 15 Kasım olduğu yarışmada dereceye girenlere ödülleri festivalin kapanış günü olan 17 Aralık’ta düzenlenecek törenle verilecek. Başvuru ve ayrıntılı bilgilere yarışmanın resmi web sitesi olan ‘esenlerfilmfestivali.com’ üzerinden ulaşabilecek. Bu yıl çeşitli sürpriz ve yeniliklerin yer alacağı 5. Esenler Film Festivali’ne dair ayrıntılar önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.