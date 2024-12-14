Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “5. Esenler Film Festivali” açılış programı ile başladı. "Aile" temasıyla hazırlanan ve yoğun ilgi gösterilen festival, 17 Aralık’a kadar devam edecek.

Esenler Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla hazırlanan 5. Esenler Film Festivali, düzenlenen açılış programıyla başladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, usta oyuncular Fikret Kuşkan, Müge Akyamaç, Mazlum Kiper ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aile" temasıyla hazırlanan festivalin 17 Aralık’a kadar devam edeceği öğrenildi. Programda festival çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerin ve filmlerin tanıtıldığı bir video gösterim yapıldı. Törende usta oyuncular Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper’e onur ödülü takdim edildi. Programın sonunda ise TRT Halk Müziği sanatçısı Uğur Önür sahne alarak katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

“Ailenin kutsallığını 7’den 70’e herkese beyaz perde de aktarmak istiyoruz”

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Esenler 5. Film Festivali’nin teması aile. Aile olmasının sebebi aslında 21. yüzyıldaki bu modernleşme karşısında modernleşmenin toplumdaki dezenformasyon ve dejenerasyon karşısında aileyi var etmek, her toplumun kendi kültürel kodlarına göre hayatını devam ettirebilmesi için en büyük direnç kalesi ailedir. Biz aile kavramını ne kadar iç dünyamızda farklılaştırırsak, aile kavramını ne kadar iç dünyamızda içselleştirsek her birimiz kendi geleceğimizi o kadar sağlam temeller üzerine inşa ederiz. Bunun içindir ki kadınla başladık film festivallerimize, göç, çocuk ve umut ile devam ettik. Aile ile taçlandırıyoruz. Bugün özellikle bizim gibi toplumlar üzerinde inşa edilmek istenen cinsiyetsizleştirmeye karşı ailenin varlığını ve ailenin kutsallığını 7’den 70’e herkese bu beyaz perde de aktarmak istiyoruz. Film festivalimizin hikayesi budur” dedi.

“Bu festival bence çok önemli”

Festivalden çok etkilendiğini dile getiren Mazlum Kiper, “Böyle şeyler çok etkileyici. Birilerinin bize ödül vereceği hiç beklemediğimiz şeyler. Ama büyük bir zevk. Çünkü zaten bu işi beğendirmek için yapıyoruz. Bu festival bence çok önemli. Halkımız tabi ki özen göstermeli. Çünkü bunlar çok değerli şeyler. Filmler, tiyatrolar, seslendirmeler” dedi.

“Ben gideceklerle değil, gelecekle uğraşıyorum””

Jüri başkanı olan Fikret Kuşkan, “Ben ilk kez katılıyorum. Jüri başkanı olarak seçildim. Bununla da gurur duyuyorum. Elimden geldiğince neden, sebep ve analiz, mantık ilişkileri içerisinde yapılmış bütün o genç arkadaşlarımızın yapmış olduğu filmleri değerlendirmelere alacağız. Mehmet Akif Ersoy’un söylediği gibi ‘Ben gidecekle değil, gelecekle ilgileniyorum’ diye. Benim de derdim bu. Ben gideceklerle değil, gelecekle uğraşıyorum. Gidenler gidiyor. Yolunu alanlar alıyor. Ama benim için gelecekte nasıl bir zürriyet, nasıl bir sanatçı ekibi ve arkadaşlarımız, kardeşlerimiz ve çocuklarımız geliyor? Onların derdindeyim” ifadelerini kullandı.

“Bir oyuncu olarak çok mutlu oldum”

Festivalde onu ödülü alan oyuncu Müge Akyamaç, “Benim bundan haberim yoktu ama görünce çok etkilendim. Zannediyorum ki ilgi çok büyük. Burada çok güzel şeyler yapıldığını da duydum. Bir oyuncu olarak bundan çok mutlu oldum. Bir onur ödülü alıyor olmak da böyle bir festival kapsamında gerçekten onur verici. Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum” dedi.