Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl 5. kez kapılarını kitapseverlere açan Edremit Kitap Fuarı 9 gün boyunca büyük ilgi gördü. 200’e yakın yazar, 40’a yakın söyleşi, 60’a yakın yayınevi ve binlerce kitapseveri ağırladığı fuarın kapanışını Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bu yıl 5. kez kapılarını kitapseverlere açan Edremit Kitap Fuarı 9 gün boyunca büyük ilgi gördü. 200’e yakın yazar, 40’a yakın söyleşi, 60’a yakın yayınevi ve binlerce kitapseveri ağırladığı fuarın kapanışını Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yaptı.

Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Canlı, Tayfun Gerkuş, meclis üyeleri, Fuar Genel Koordinatörü Necdet Saraç, fuarın sunuculuğunu üstlenen Gökhan Bayram ve fuarda emeği geçen tüm personeli sahneye davet eden Başkan Arslan, “İlk günden bugüne bizi yalnız bırakmayan sizlere ve bu fuarı sizlere sorunsuz ulaştıran gece gündüz çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Etkinliğimiz sizlerle güzeldi. İlginiz ve katılımınız için bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum. Seneye daha güzel günlerde, daha etkin bir fuarda buluşmak üzere.”dedi.