DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesince bulunan Necla Pekolcay yurdunda öğrencilerin İngilizce eğitimini desteklemek amacı ile ‘beş çayında İngilizce’ projesi hayata geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesince bulunan Necla Pekolcay yurdunda öğrencilerin İngilizce eğitimini desteklemek amacı ile ‘beş çayında İngilizce’ projesi hayata geçirildi.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı Necla Pekolcay Kız öğrenci yurdunda İngilizce dillerini geliştirmek isteyen öğrencilere yönelik proje başlatıldı. Yurt Müdürü Nihan Kırca’nın girişimleri ile yurtta bulunan yabancı öğrencilerinde destekleri ile İngilizce dilini geliştirmek isteyen öğrenciler ile İngilizce konuşma pratiği yapacakları ‘beş çayında İngilizce’ projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde ilk olarak öğrenciler İngilizce olarak tanışma etkinliği gerçekleştirdiler. İngilizce sohbet ederek hatalarını belirleyen öğrencilerin pratik yaparak öğrenmeleri için çalışmalar devam edecek.