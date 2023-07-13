Yemek borusu olmadan dünyaya gelen bebeğe, doktorlar tarafından ameliyatla yeni yemek borusu yapıldı ve hayata tutunması sağlandı.

Ordu’da bir bebek, tıpta 5 binde bir görülen hastalıkla yemek borusu olmadan doğdu. Samsun’da Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan trakeoözefageal fistül ve özofagus atrezisi işlemleri ile bebeğin mideden solunum yollarına olan bağları kesildi. Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yapıldı. Bebeğin hayatı, yapılan bu acil cerrahi işlem ile kurtarıldı.

Ordu’da yaşayan Özcan (38) ve Özgül (34) Öztürk çiftinin ikinci bebekleri olan İsmail Asil Öztürk yemek borusu olmadan dünyaya geldi. 2 gün içinde ameliyat olması gereken bebeği acil ameliyata alan VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, bebeğe yeni bir yemek borusu yaptı. Tedavi edilen bebek beslenmeye ve kilo almaya başladı.

"Bu acil, zaruri bir ameliyat"

Bebeğin tedavi süreci hakkında bilgi veren Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Ordu’nun Ünye ilçesinden gelen hastamız orada yeni doğan döneminde yemek borusu olmaması şüphesiyle hastanemize başvurdular. Yoğun bakım ünitemiz bebeği kabul etti. Bir gün içinde gerekli tetkikleri yapıldıktan sonrada ameliyatını gerçekleştirdik. Başarılı bir ameliyat oldu. 1 hafta sonra beslemeye başladık. 10. günde tam besledikten sonra 2 hafta için ailemize bebeği teslim ettik. Şu anda her şey yolunda. Bebeğimiz kilo almış ve genel durumu iyi. Yemek borusu olmayan bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doğduktan sonra renkli filmler çekildikten sonra ameliyat olması gerekiyor. Bu acil, zaruri bir ameliyattır" dedi.

"Kendi çocuğumuzu elimize almayı beklerken yıkıldık"

Baba Özcan Öztürk ise "Çok zor bir süreçti. Kendi çocuğumuzu elimize almayı beklerken yıkıldık. Büyük bir yıkım oldu. Doktorumuz çok güzel bilgilendirdiği için içimiz çok rahatladı. Şu anda bir sıkıntımız yok. Bebeğimizin gelişimi ve beslenmesi iyi" diye konuştu.