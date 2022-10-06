Çankırı’da öğrenciler, 5 bin yıllık tuz mağarasında kitap okudu.

Çankırı’da öğrenciler, 5 bin yıllık tuz mağarasında kitap okudu.

Çankırı Valiliği ve Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlatılan “Yarenler Okuyor” Projesi çerçevesinde öğrenciler, Çankırı’da bulunan 5 bin yıllık Yeraltı Tuz Şehrinde kitap okudu. Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tuz mağarasına gelen öğrenciler, tuzdan yapılan masa ve sandalyelerde oturarak kitap okudu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da tuz mağarasını ziyaret ederek öğrencilerle birlikte kitap okudu. Programda konuşan Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, öğrencilere her gün en az 10 sayfa kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Kitap okumanın gençlerin gelişimi üzerindeki önemine değinen Ayaz, ‘Yarenler Okuyor’ Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bu etkinlik ve benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.