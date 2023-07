Tarihi yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar dayanan ve unutulmaya yüz tutmuş sanat dallarından olan "telkari" ve "kazaziye" sanatı, Manisa’da 14 yıldır devam eden kurslarda yaşatılmaya devam ediyor. Bugüne kadar kurslar sayesinde onlarca eğitmen yetişirken, çok sayıda kursiyer de kendi yaptığı ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladı.

İşçiliği zor ve zahmetli olan telkari ve kazaziye sanatının unutulmaya yüz tutmaması için Şehzadeler ilçesinde bulunan tarihi Yenihan’da 2009 yılında açılan kuyumculuk kursu 14 yıldır devam ediyor. 2009 yılından bu yana açtığı kurslarla mesleği yaşatmaya çalıştığını kaydeden usta öğretici Sabriye Çobanoğlu, bugüne kadar binin üzerinde kursiyer yetiştirdiğini söyledi. Kuyumculuk kursunun ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi (MASMEK) öncülüğünde başladığını kaydeden Çobanoğlu, kursun 2014 yılından itibaren Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde de verilmeye başladığını ifade etti.

Yenihan’da yer alan atölyede açtığı kurslarda yetiştirdiği kursiyerler arasında usta öğretici de yetiştirdiğini kaydeden Çobanoğlu, bazı kursiyerlerin işyeri açarak istihdama katkı sağladığını vurguladı. Usta öğretici Çobanoğlu, “Manisa’nın ilk kuyumculuk kursu 2009 yılında MASMEK’te başladı. Ben telkari bölümündeydim, sonra kendimi geliştirerek kazaziye eğitimi aldım. Manisa’daki tek usta öğreticiyim. 7 yıl önce de Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi’nde kurslara başladık. Haftanın iki günü de Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi’nde eğitmenlik yapıyorum. Binden fazla kursiyer yetiştirdim. Bugüne kadar birçok öğrenci yetiştirdik. Öğrencilerimizden öğretmen olanlar, dükkan açanlar oldu. Şu anda yurtdışına satış yapan öğrencilerimiz var. Bunu kendilerine gelir haline de getirdiler" dedi.

"Yurt dışından kursa gelenler oldu"

Açılan kurslara yabancıların da büyük ilgi gösterdiğini vurgulayan Çobanoğlu, “Bir dönem İran’dan Manisa’ya gelen öğrencilerim vardı. Bir grup sadece İranlılara kurs açtık. Öğrendikten sonra ürettikleri eserleri de yurt dışına satış yaptılar ve kendilerini geliştirdiler” diye konuştu.

Atölyelerinde kuyumculuk üzerine her türlü ekipman bulunduğunu belirten Çobanoğlu, telleri kendilerinin eriterek gümüşleri elde edebildiklerini, ayrıca telkari kursu için 28 mikron has tel kullanarak ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti. Çobanoğlu, "A’dan Z’ye mesleğin inceliklerini öğretiyoruz. Kazaziye sanatının M.Ö. 2800 yıl öncesine dayanan yaklaşık 5 bin yıllık bir mazisi var. Kazaziye bölümümüzde bin ayar has telle şimşir ipi üstüne sarılarak yaptığımız Trabzon iline özgü iğneli tekniği ile şems bağlama tekniğini de ayrı bir dal olarak veriyoruz. Telkari dalı ise Mardin Midyat’a özgü bir sanattır. Biz şu anda o bölgelerin sanatlarını burada çok güzel bir şekilde icra edebiliyoruz” dedi.

Kuyumculuk kursunun ilk etapta pahalı gibi göründüğünü ifadeden Çobanoğlu, “Kursumuz aslında çok pahalı bir kurs değil. Telkari ve kazaziye kurslarımızda ilk etapta herkese bakır ve pirinç ile öğretiyoruz, yaklaşık 2 ay gibi bir sürede tamamlanıyor. Tekniklerin hepsini öğrettikten sonra gümüş üzerinde çalışmaya geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ise merkezlerinde kaybolmaya yüz tutan mesleklerin hem Büyükşehir Belediyesi hem de Şehzadeler Belediyesi işbirliğinde tarihi mekanlar olan Yenihan ve Kurşunluhan’da yaşatılmaya çalışıldığını belirtti.