Kayseri’de 5 bin yıllık heykeli satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri’de 5 bin yıllık heykeli satmaya çalışan tarihi eser kaçakçısı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Kocasinan Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Bünyan ilçesinde kaçak kazı yaparak elde ettiği ve elinde bulundurduğu tarihi eseri Kayseri il merkezinde satışa sunacağı tespit edilen M.Ö., Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi’nde yapılan operasyonla yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada Tunç Dönemi’ne ait (M.Ö. 3300-1200) 5 bin yıllık olduğu değerlendirilen 1 adet pişmiş topraktan yapılmış heykel bulundu. Ekipler tarafından tarihi esere el konulurken, M.Ö. gözaltına alınarak karakola götürüldü.