Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde takip üzerine durdurulan bir araçta, yapılan aramada bir koli içerisinde 5 bin 586 sentetik ecza hap ele geçirdi. Araçta bulunan O.D. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta 5 bin 586 sentetik ecza hap ile yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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