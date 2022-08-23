Proje aşamasında olan Merkez Pazar yerinin yıkım çalışması tamamlandı. 5 bin metrekarelik alanın Zafer Meydanı projesi çerçevesinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Proje aşamasında olan Merkez Pazar yerinin yıkım çalışması tamamlandı. 5 bin metrekarelik alanın Zafer Meydanı projesi çerçevesinde değerlendirilmesi planlanıyor.

Projenin eski Pazar yerini kapsayacak şekilde yapılacağını söyleyen AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, yıkımın ardından köklü ağaçların çevredeki tarihi yapılarla birlikte ortaya çıktığını belirtti.

Gazel, ”Kütahya Lisesi etrafındaki duvarlar da yıkılmış vaziyette. Kütahya Lisesinin de o tarihi yapısı, tarihi güzelliği ön plana çıkmış durumda. İşte burada adliye binası olarak kullanılan eski hükümet binamızda var. O da gerçekten bir anıt olarak şu anda meydanla entegre bir vaziyette devam ediyor. En önemlisi de gerçekten çok uzun yıllar önce burada dikilmiş ve şu anda bu çevreye büyük bir katma değer sağlayan ağaçlarımız var. Bunlar 100-200 yılda yetişebilecek ağaçlar değil. Yani bunlar her şehre nasip olacak güzellikler değil. Dolayısıyla Kütahya’mız böyle güzelliklere sahip bir şehir” dedi.

"Bir şehri şehir yapan en önemli unsurlardan birisi o şehrin tarihidir, tarihi yapılarıdır"

Kütahya’ya yakışır bir proje olması için istişarelerde bulunacaklarını aktaran Gazel, şehrin tarihi yapıları ne kadar görünürse manevi havası da açığa çıkar yorumunda bulundu.

Gazel, “ Yani burayı Kent Meydanının parçası haline germemiz, o şekilde düzenlememiz, dizayn etmemiz lazım. Dolayısıyla burada bu şehrin siyasileri, milletvekillerimizle Belediye Başkanımızla, Valimizle, İl Başkanlarımızla oturup bu konuyla ilgili istişareleri bu anlamda yürüteceğiz. Vatandaşlarımızla burada bu istişare sürecini yürüteceğiz ve burayla ilgili en güzel kararı müşterek bir şekilde istişare neticesinde verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bir şehri şehir yapan en önemli unsurlardan birisi o şehrin tarihidir, tarihi yapılarıdır. Tarihi yapılar ne kadar görünürse, tarihi yapıların görünürlüğü ne kadar çoğalırsa, arttırılırsa o şehrin manevi havası daha çok açığa çıkar” diye konuştu.