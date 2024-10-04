14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde Cumhuriyet Bulvarındaki asırlık çınarlar yine kitap açtı. Sabah erken saatte 5 bin adet kitap dalından toplandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına 5 bin kitap asıldı. Ağaçların çevresinde bekleyen öğrenciler ve işe giden vatandaşlar, kitapların büyük bir kısmını bir dakika içerisinde topladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Kocaelililer kitapları ağaçtan toplamanın heyecanını yaşadı. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 7’den 70’e herkesi 5-13 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarına davet etti.

ASIRLIK ÇINARLAR TARİHE NOT DÜŞTÜ

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yarın (5 Ekim Cumartesi) açılacak fuar öncesinde İzmit Cumhuriyet Bulvarında bulunan asırlık çınarlara kitaplar astı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Hayri Baraçlı ve AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar’ın katıldığı etkinlikte kitaplar dakikalar içerisinde toplandı. Farklı türlerde kitapların asıldığı asırlık çınarlar tarihi bir ana daha tanıklık etti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’DAN DAVET

Asırlık çınarların altında kısa bir değerlendirme yapan Başkan Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, “14’üncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarı her yıl vatandaşların yoğun ilgisiyle geçiyor. Geçtiğimiz yıl 900 bini aşkın ziyaretçinin geldiği kitap fuarımıza bu yıl rekor bekliyoruz. Gördüğünüz gibi hem vatandaşlar hem de öğrencilerimiz kitaplara yoğun ilgi gösterdi. Tüm Kocaelilileri ve çevre illerdeki komşularımızı kitap fuarımıza, kitaplarla yolculuğa davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

14. KOCAELİ KİTAP FUARI KAPILARINI AÇIYOR

05-13 Ekim tarihlerinde düzenlenecek 14. Kocaeli Kitap Fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. 530 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşunun yer alacağı fuarda 980 söyleşi, panel ve imza programı düzenlenecek. 14. Kocaeli Kitap Fuarı, 9 gün boyunca bir milyonu aşkın kitapseveri ağırlamayı bekliyor.