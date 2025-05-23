Bosna Hersek Yunus Emre Enstitüsünün bu yıl 12’ncisini düzenlediği çocuk şenliği, Zenica şehrinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Gelenekselleşerek kültürel bağları güçlendiren organizasyon, bu yıl da yoğun ilgi gördü.ANKARA (İGFA) - Türkiye’nin yurt dışındaki en büyük organizasyonlarından biri olan programda, Türkiye ve Bosna Hersek’in kültürel tanıtımları yapıldı. Geleneksel çocuk oyunları ve halk oyunları gösterileri de izleyenlerle buluştu.

“Tercihim Türkçe” projesi kapsamında ülkenin farklı bölgelerinde Türkçe öğrenen 5 bin 500’den fazla öğrencinin katıldığı etkinlik, gün boyu süren neşe dolu anlara ve renkli görüntülere sahne oldu.

TÜRKÇE SEVGİSİ YARIŞMALARLA TAÇLANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Türkçe ve Boşnakça şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği etkinlik boyunca salonda büyük bir coşku ve neşe hâkimdi.

Bosna Hersek’te eğitim gören Türk öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, yıl boyunca YEE tarafından düzenlenen resim, maket ve şiir yarışmalarında dereceye giren tüm öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçiliğinin de destek verdiği etkinlik programı, kültürlerarası dostluğu pekiştirirken çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kültürel coşkunun doruğa çıktığı 22 Mayıs’taki etkinlik dillerin ötesinde bir anlayış ve dostluk köprüsüne dönüştü.