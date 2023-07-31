DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 6 aylık dönemde 5 bin 725 kanal açtı, 3 bin 666 vidanjör hizmeti verdi, 8 bin 504 metre kanalizasyon hattı çekti.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, 2023 yılının ilk 6 aylık dönemine ait faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Müdürlük, bu dönemde 5 bin 725 kanal açma, 3 bin 666 vidanjör hizmetinin yanı sıra vatandaşların içme suyuna erişiminin kolaylaştırılması noktasında hat bağlantı ve yenileme işlemlerini de aksatmadan devam ettirdi.

Mevcut hatların tamir, bakım ve onarımları başta olmak üzere yeni hat açılması gibi hizmetlerini de aksatmadan yerine getiren Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, merkez ve muhtelif mahallelerde 5 bin 725 adet kanal açma hizmetini yerine getirirken, hizmet sahası dahilinde 3 bin 666 adet vidanjör çekimini de gerçekleştirdi.

Müdürlük, söz konusu süreçte 183 adet kanalizasyonun parsel bağlamasını yaparken, kanalizasyon ana hat ve parsellerde meydana gelen 193 arızanın da giderilmesine ön ayak oldu. 6 aylık dönem içerisinde 8 bin 504 metre kanalizasyon hattının çekilmesini de sağlayan müdürlük ekipleri, 451 kanalizasyon ızgara açma, temizleme, yükseltme işlemini de şartlara uygun şekilde gerçekleştirdi.

İçme suyu konusunda da hassas şekilde hareket eden ve sağlıklı bir ortamda vatandaşlara ulaştırılması için yoğun çaba gösteren ekipler, bu dönemde 8 bin 600 metre içme suyu hattı bağlanmasını, 2 bin 620 metre de hat yenileme işlemini başarılı şekilde tamamladı. Ekipler, meydana gelen içme suyu ana hat ve parsel arızalarına yönelik yaptığı çalışmayla bin 272 arızanın giderilmelerini de sağladı.

Yağmur suyu hatlarının döşenmesi noktasında da tüm imkanlarını sahaya yansıtan ekipler, 4 bin 614 metrelik hat döşenmesini sağlarken, 355 baca açma ve yükseltme işleminin yanı sıra 141 parsel yükseltme işlemini de yerini getirdi.