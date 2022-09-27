‘Pakistan Yardım Kampanyası’ adı altında toplanan 5 bin 700 yardım malzemesi Eskişehir AFAD Ekibi tırları ile Pakistan’a doğru yola çıktı.

‘Pakistan Yardım Kampanyası’ adı altında toplanan 5 bin 700 yardım malzemesi Eskişehir AFAD Ekibi tırları ile Pakistan’a doğru yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde olmak üzere Eskişehir Valiliği koordinatörlüğünde yürütülen ‘Pakistan Yardım Kampanyası’ çalışması gerçekleştirildi. Eskişehir AFAD Ekibi tırları içerisinde bulunan 5 bin 700 yardım malzemesi saat 10.30’da dualar ile Eskişehir Valiliği önünden Pakistan’a doğru yola çıktı. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız öncülüğünde oluşturulan tırların önündeki protokolde, Eskişehir AFAD Müdürü Recep Bayar bir konuşma yaparak, “Hayırsever vatandaşlarımıza, derneklerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, odalarımıza ve iş adamlarımıza göstermiş oldukları destekler ve yardımlar için teşekkür ederiz” dedi.

“Ülkemiz genelinde bir yardım kampanyası başlattık"

“Dost ve kardeş ülke Pakistan, 14 Haziran 2022 tarihinden bu yana devam eden yağışlardan dolayı tarihinin en büyük doğal felaketini yaşamaktadır” diyen AFAD Müdürü Bayar, “Ülkenin yaklaşık üçte birinin sular ile kapladığı felakette 1400’ten fazla insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilenerek 1,1 milyon eve de hasar görmüştür. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için İçişleri Bakanlığı’nca ülkemiz genelinde yardım kampanyası başlamıştır. Valimiz Erol Ayyıldız himayesinde yürüttüğümüz yardım kampanyamıza halkımızın yoğun ilgisi ile 5 bin 700 koli yardım malzemesi toplandı. Kurtuluş mücadelemizde yanımızda Pakistan halkının bir nebze olsun yaralarının sarılması ve ihtiyaçlarının giderilmesi için toplanan yardım malzemeleri bugün yola çıktı” şeklinde konuşarak sözlerini tamamladı.