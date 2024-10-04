Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (SABİTEM), şehrin minik gönüllü itfaiyecilerini yetiştiriyor. Belirli periyotlarla gerçekleşen eğitimlerde çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Nisan ayından bu yana gerçekleşen eğitimlere 5 bin 250 minik itfaiye gönüllüsü katıldı.

Her alanda farkındalık çalışmaları yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitim programlarıyla da dikkat çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezindeki Çocuk Kulübü’nde şehrin miniklerine hem itfaiyecilik mesleği tanıtılıyor hem de uygulamalı ve pratik eğitimler veriliyor. Nisan ayından bu yana gerçekleşen eğitimlere 5 bin 250 minik itfaiye gönüllüsü katıldı.

Çocuk Kulübü’ne her yaş grubundan öğrenci kabul edilebiliyor, okullar randevu alarak eğitime katılıyor. Eğitim Merkezi’nde ilk olarak çocuklara itfaiye istasyonu, araç ve gereçler tanıtılıyor, teorik eğitim veriliyor. Çocukların en keyif aldığı kısım ise yangın söndürme tatbikatı oluyor. Özel olarak hazırlanan parkurda itfaiyeci olan minikler büyük heyecan yaşıyor.

İtfaiyenin önemi ve yangın güvenliği bilincini küçük yaşta edinen çocuklara “Çocuk Kulübü Gönüllü İtfaiyeci” sertifikası da veriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda çocukların ve gençlerin yanında olmaya ve bilinçli nesiller olarak yetişmelerini sağlamak adına çalışmalar hayata geçirmeye devam ediyor.