Kocaeli’de düzenlenen 5. Bilişim Günleri etkinliğinde ‘Yapı Bilgi Modellemesi’ konusu ele alınarak, yenilikçi teknolojiye ait birçok konu katılımcılara anlatıldı.

Kocaeli’de düzenlenen 5. Bilişim Günleri etkinliğinde ‘Yapı Bilgi Modellemesi’ konusu ele alınarak, yenilikçi teknolojiye ait birçok konu katılımcılara anlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "5. Bilişim Günleri" etkinliği düzenlendi. Gün boyu süren etkinlikte Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) gibi yenilikçi teknolojiye ait pek çok konu işlendi. Bu bağlamda dünyada en çok kullanılan endüstriyel amaçlı yazılımları portföyünde bulunduran Autodesk firması, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ‘Yapı Bilgi Modellemesi ve Akıllı Şehir Çalışmaları’ başlığı altında önemli bilgiler aktardı.