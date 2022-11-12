Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 ayrı suçtan 11 yıl 5 ay aranması bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 ayrı suçtan 11 yıl 5 ay aranması bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, hakkında 4 ayrı bina içinden muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere toplam 5 ayrı suçtan 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edilen K.T. isimli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Turgutreis Mahallesi’nde Bodrum İlçe Jandarma Karakol ekiplerince yapılan kimlik kontrolü esnasında yakalanan K.T., gözaltına alındı.

Karakolda tamamlanan adli işlemlerin ardından adli makamların karşısına çıkarılan K.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.