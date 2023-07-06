Hatay’da 5 ayrı suçtan aranan şüpheli kadın polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bilişim yolu ile hırsızlık, güveni kötüye kullanma, evden ve açıktan hırsızlık suçları ile fuhuşa teşvikten aranan şüpheli S.A’nın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi’nde bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine adrese düzenlenen baskında şüpheli polis tarafından yakalandı. Emniyete götürülerek işlemleri yapılan şüpheli kadın 5 ayrı suçtan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.