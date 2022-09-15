Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin saha çalışması ve incelemelerinin ardından tespit edilen iki zanlı, gözaltına alındı. Yapılan baskın sonrasında da, zanlılar çaldıkları ürünlerle yakalandı.

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