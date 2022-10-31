Bahçelievler’de, 29 Mayıs 2022 tarihinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki gencin ailesi, sürücünün ceza almasını istiyor.

Bahçelievler’de, 29 Mayıs 2022 tarihinde yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki gencin ailesi, sürücünün ceza almasını istiyor.

Kaza, 29 Mayıs 2022 tarihinde Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesinde gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine giden Mustafa A, (22) idaresindeki 38 AEY 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen Mustafa Erdoğdu’ya (28) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Erdoğdu, havaya savrularak yere düştü. Ağır yaralanan 28 yaşındaki genç kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay günü gözaltına alınan sürücü Mustafa A., ise ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde Erdoğdu ailesi, Mustafa A., hakkında davacı olurken, ilk duruşma 3 Kasım Perşembe günü Bakırköy Adliyesinde görülecek.

Olayı anlatan ve sürücünün bu süreçte ceza almasını isteyen Mustafa Erdoğdu’nun ablası Oya Erdoğdu, “Araç çarptığı yerde durmuyor yaklaşık 300 metre gidip öyle duruyor. 3-4 dakika sonra olay yerine geri dönüyor. Döndüğü zaman ilk sorduğu soru, ‘öldü mü’ oluyor. Çünkü o hızla çarptığı birinin yaşama ihtimalinin olmadığının farkında. Bu süreçte bizler aile olarak Mustafa’nın acısı ile mücadele ederken karşı taraf, süreci kendi lehine çevirecek her türlü çalışmayı yürüttü. 5 ay geçti ama kendisi 1 gün bile ceza almadı. Hala adli kontrol kararının kaldırılmasını ve serbest kalmasını beklemektedir. Aile olarak adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz kardeşimizi 5 aydır görmüyoruz. Ama bu kişi 5 aydır dışarda, ailesi ve sevdikleriyle hayatına bir şey olmamış gibi devam etmekte” dedi.

Daha sonra konuşan baba Haydar Erdoğdu, “Benim oğlumu katledenler dışarda geziyor. Bu insanın ceza almasını istiyorum, yargı gereğini yapsın istiyorum. 5 aydır oğlumun hasretiyle yanıyoruz, konuşamıyorum. Çok diyecek bir şeyim yok adalet yerini bulsun diyorum” diye konuştu.

Karış tarafın 5 ay boyunca kendileriyle irtibata geçmediğini anlatan dayı Serdal Erdoğdu ise, “Bu süreçte bu şahıs dışarda, karakolda 1 saat bile kalmadı. Bu konuda adil yargılanma istiyoruz. Cezai müeyyide neyse ceza almasını talep ediyoruz. O konuda da çok rahatsızız zaten, bu süreç içerisinde bizimle hiç iletişime geçmediler. Bizim zaten böyle bir talebimiz yok ama insan nezaketen bir geçmiş olsun der, bir başsağlığı diler. Yani hiçbir şey olmamış gibi 4 gün yaşam mücadelesi verdi. Biz hastane köşelerinde beklerken bu insanlar, beklememiş, kendi çocuklarını kurtarmak için her şeyi yapmışlar” ifadelerini kullandı.

Yolda fren izi dahi olmadığını belirten abla Oya Erdoğdu, “Gidiyor virajı döndükten sonra bir 5 dakika kadar olay yerine gelmiyor. Olay yerine geldikten sora da, ‘ne oldu abi, öldü mü’ diyor. Yanındaki insanlara diyor ki, ‘ön camlarda film var, çıkarayım mı, sökeyim mi’, biz bunların araştırılmasını istiyoruz. Alkollü müydü, yanında başka bir şoför arkadaşı var mıydı, araç şoförü mü değişti, ne oldu? Bunlardan hiçbir bilgimiz yok” şeklinde konuştu.