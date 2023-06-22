Melikgazi Belediyesi’nin Tarihi Kapalı Çarşı içerisinde bulunan Gön Han’da başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Restorasyon çalışmaları hızla devam eden Gön Han’daki son durumu inceleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi olarak tarihimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. 500 yıl önce inşa edildiği düşünülen ve Kapalı Çarşıda bulunan esnaflar tarafından depo olarak kullanılmasıyla tahrip olan Han’ı eski canlı günlerine yeniden kavuşturmak üzere çalışmalara başlamıştık. İçerisinde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok yapı bulunduran Han’ı yeniden işlevlendirerek turizme ve ticaret hayatına kazandıracağız. Tarihte önemli bir yer tutan han ve kervansaraylar ecdattan kalan eşsiz bir miras. Bizim bunlara sahip çıkmamız lazım. İnşallah yılsonuna buranın restorasyonunu tamamlayıp hizmete açacağız. İçerisinde ticarethanelerin ve dinlenme yerlerinin olduğu güzel bir uğrak yeri haline getireceğiz. Burası Kapalı Çarşı’ya, Kazancılar’a ve Vezir Hanı’na hayat verecek ve ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı bir alan olacak. Projemiz Kayseri’mize çok yakışacak. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.