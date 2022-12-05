Kahramanmaraş’ta iki ayrı kazada 5 araç hasar görürken, tünelin beton blokları devrildi.

Kahramanmaraş’ta iki ayrı kazada 5 araç hasar görürken, tünelin beton blokları devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesinde hal kavşağı tüneli Batı Çevre Yolu’nda iki ayrı kaza meydana geldi. 46 LZ 359, 46 HU 400, 06 EB 5380, 46 F 8030 ve 01 AJF 874 plakalı araçların karıştığı trafik kazalarında tünel içerisinde bulunan beton bloklar devrildi. Yaşanan kazalarda ölen ya da yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazalar nedeniyle hal kavşağı civarında uzun araç kuyruğu oluştu.