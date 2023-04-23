Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çocuklara bayram hediyesi olan 5. Alanya Uluslararası Çocuk Festivali 80’in üzerinde ülkenin çocuklarının da katılımı ile büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geleneksel hale getirdiği Alanya Uluslararası Çocuk Festivali’nin 5.’si Alanya Belediye Binası arkasında gerçekleştirildi. 22 Nisan Cumartesi günü sabah saatlerine başlayan festival 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu ile devam etti.

Onlarca etkinlik, gösteri ve oyun alanı

Festival içerisinde 2 gün boyunca balon katlama atölyesi, çocuk oyunları, palyaço gösterileri, balon parklar, robot gösterileri, Survivor Çocuk Parkuru, Baloncuk Gösteri Atölyesi ve şişme parkurlar gibi pek çok onlarca etkinlik yer aldı. Alanya Belediye Tiyatrosu’nun çocuk oyunları, birçok ülkeden gelen çocukların yöresel gösterileri, dans ve müzik şovları izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Doğukan Manço rüzgarı esti

Festivalde ülkemizin sevilen isimlerinden DJ Doğukan Manço da yer aldı. Sahile kurulan Survivor parkuruna gelen Doğukan Manço, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile birlikte çocuklarla bir araya gelerek parkurdaki yarışların startını verdiler. Ardından sahneye çıkan Doğukan Manço en sevilen şarkılarını Alanya halkı için çaldı. Barış Manço’nun da pek çok parçasının çalındığı konser vatandaşlardan tam not aldı. Konserin ardından sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, DJ Manço’ya Türk Bayrağı tablosu hediye etti.

Başkan Yücel festival alanını gezdi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel festival boyunca alanda çocuklar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Festivaldeki tüm etkinlik alanlarını gezen Başkan Yücel, gösterileri de vatandaşlarla birlikte seyretti. Tüm çocuklar Başkan Yücel’le fotoğraf çektirme yarışına girerken Başkan Yücel’de vatandaşların hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramı’nı kutladı. Başkan Yücel’e yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, festival içinde teşekkür ettiler.

Kardeş şehirlerden gösteriler

5.Alanya Uluslararası Çocuk Festivali için Alanya’nın kardeş şehirlerinden ve dünyanın pek çok ülkesinden onlarca çocuk Alanya’ya geldi. Alanya’yı gezen çocuklar festival alanında eğlence dolu dakikalar yaşadılar. Tüm dünya çocuklarının bir araya geldiği festival alanında sahneye de çıkan çocuklar, hem kendi kültürlerine ait dansları hem de yöresel müzik performanslarını sergilediler. Oldukça renkli görüntülere sahne olan gösteriler ayakta alkışlandı.

80’in üzerinde ülkeden çocuklar ile sevgi ve barış mesajı

Festivalde, kardeş şehirlerin yaptığı gösterileri Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile birlikte izleyen Başkan Yücel, alanı dolduran binlerce vatandaşa bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Yücel, “Yaşayan farklı din ve dilden, 127’nin üzerinde milletten yaklaşık 54 bin yerleşik yabancıyla, birlik ve beraberlik içinde hoşgörüyle yaşayarak tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bugün de bu festivale katılan ve bu alanda bulunan her ülkeden her milletten çocuklarımızla birlikte tüm dünyaya barış, kardeşlik ve sevgi mesajı gönderiyoruz.” dedi. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer de bir konuşma gerçekleştirerek, başta Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel olmak üzere festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından 80’in üzerinde ülkeden gelen çocuklar sahneye çıkarak Kaymakam Ürkmezer ve Başkan Yücel ile birlikte ‘Sev Kardeşim’ şarkısını söylediler.

“Tüm dünyaya örnek oluyoruz”

Alanya’nın huzur ve güven kenti olduğunu belirten Başkan Yücel, “Tüm dünya çocuklarının ortak tek bayramı olan 23 Nisan Bayramı sevincimize ortak olmak için Türk Cumhuriyetlerimizden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan’dan kardeş ülke çocuklarımız, Rus ve Rus dili konuşan ülkelerden çocuklarımız, İskandinav ülkelerinden çocuklarımız, Avrupa ülkelerinden çocuklarımız, Alanya’da 127 milletten yerleşik olarak yaşayan Yeni Alanyalı çocuklarımızla birlikte, Litvanya’nın Trakai, Litvanya’nın Silute ve Polonya’nın Wodzislaw Slaski kardeş şehirlerimizden çocuklarımız da aramızdalar. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Alanda bulunan 80’in üzerinde farklı ülkeden çocuklarla birlikte geleceğimizin mimarı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum” ifadelerini kullandı.