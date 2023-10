Aksaray Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği ve her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi buluşturan “Aksaray Kitap Günleri” başladı. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Başta Aksaray’ımız olmak üzere bölge illerden 7’den 70’e tüm kitapseverleri 22 Ekim’e kadar devam edecek Aksaray Kitap Günleri’ne davet ediyorum” dedi.

Pazar Pazarı Fuar Alanında başlayan Aksaray Kitap Günleri ilk günden binlerce kitapseveri ağırladı. İlginin bu denli yoğun olmasına duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dinçer, “Aksaray Kitap Günleri hemşehrilerimizin yoğun ilgisi ile bugün başladı. İlginin böylesine yoğun olması bizi çok sevindiriyor. Şehrimiz her zaman bilginin ve eğitimin merkezi olmuştur. Aksaray 11 bin yıllık tarihi ve medeniyetlerin beşiği olması bu bölgede bilgiyi ve kitapları her dönem önemli hale getirmiştir. Aksaray’daki medrese ve külliyeler sayesinde çok sayıda alim ve yazar bu topraklarından Anadolu’ya yayılmış ve önemli işlere imza atmışlardır. Günümüzde kitaplara ulaşmak her ne kadar kolay olsa da kitap fuarları çeşitlilik ve yazarlarla birebir temas açısından önem taşımaktadır. Aksaray Kitap Günleri 29 yazar, 95 yayınevi ve 500 bin üzerinde kitap ile 22 Ekim’e kadar kitapseverleri bekliyor. Bu etkinliğe tüm hemşerilerimizi bekliyorum” diye konuştu.