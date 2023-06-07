Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev yolcu gemisi, bin 355 yolcu getirdi.

Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre genişliğindeki Resilient Lady isimli kruvaziyer, bu sezon 4’üncü kez Bodrum’a geldi. 2022 yılında İtalya’da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisi, saatte 22 knot hıza ulaşabiliyor.

110 bin grostonluk gemide 17 adet güvertenin bulunuyor. Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan ilçeye gelen 2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu toplam bin 355 yolcu ve bin 88 personel bulunuyor.

Resilient Lady, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adas’na hareket edecek.