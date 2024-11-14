Çorum’da çalıştığı binanın 4’üncü katındaki iskeleden düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı devam eden inşaatta çalışan Nevzat B., iskele üzerindeyken dengesini kaybederek 4’üncü kattan düştü. Ağır yaralanan Nevzat B.’yi gören arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Nevzat B.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.