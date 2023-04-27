Afyonkarahisar Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu geleneksel halk oyunları gösterimi, Kamil Miras Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi.

Bu yıl 4’ncüsü düzenlenen halk oyunları gösterisine, Okul Müdürü Abdullah Demir, öğretmenler, öğrenciler, öğrenci velileri ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. 240 öğrenci Türkiye’nin farklı yörelerine ait halk oyunları gösterilerini sergiledi. Eğitmen Salih Oktay’ın yönetiminde sergilenen halkoyunu ekiplerinin güzel ve coşkulu oyunları tüm izleyenlerin beğenisini kazandı. Programın bitiminde Okul Müdürü Abdullah Demir, eğitmen Salih Oktay’a teşekkür plaketi takdim etti.