Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek lisesi çatısı altında denizcilik, tarım, ticaret ve turizm alanlarında eğitim verilen 494 okulun ihtisaslaşmış okullar kapsamına alındığını aktardı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ''Sürdürülebilir bir kalkınmanın teminatı olan mesleki ve teknik eğitimde usta ellerde büyüyen genç fikirleri, alanında ihtisaslaşmış okullarımız ve mükemmeliyet merkezlerimizle güçlendiriyoruz!

Sektörlerin nitelikli insan kaynaklarına olan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla daha önce meslek lisesi çatısı altında denizcilik, tarım, ticaret ve turizm alanlarında eğitim verilen 494 okulumuzu “ihtisaslaşmış okullar” kapsamına aldık.

Ayrıca mesleki ve teknik eğitim ile sektör arasındaki bağın sürekliliğini güçlendirmek, öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin devamlılığını sağlanmak ve mesleki eğitimde kaliteyi daha da artırmak amacıyla Türkiye genelinde altı ilimizde 15 “sektörel mükemmeliyet merkezi” kurduk. '' ifadelerine yer verdi.

????Sürdürülebilir bir kalkınmanın teminatı olan mesleki ve teknik eğitimde usta ellerde büyüyen genç fikirleri, alanında ihtisaslaşmış okullarımız ve mükemmeliyet merkezlerimizle güçlendiriyoruz!Sektörlerin nitelikli insan kaynaklarına olan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla… pic.twitter.com/8Ox7FDS70Q— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) November 19, 2024