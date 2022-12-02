Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce hizmet veren GAZİRAY ile de entegre çalışan ve Gaziantep ile Nizip arasında konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Raybüs kısa sürede en çok tercih edilen taşıma sistemleri arasına girdi. Günlük 5 bin kişiyi taşıması hedeflenen hatta bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindeki heyet de seyahat ederek Nizip’e ulaştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nce hizmet veren GAZİRAY ile de entegre çalışan ve Gaziantep ile Nizip arasında konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayan Raybüs kısa sürede en çok tercih edilen taşıma sistemleri arasına girdi. Günlük 5 bin kişiyi taşıması hedeflenen hatta bugün Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindeki heyet de seyahat ederek Nizip’e ulaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yol iyileştirmesi yapılan 49 kilometrelik hatta yolculuk yapan protokol, yolculuk sonrası yaptıkları açıklamada vatandaşların talepleri doğrultusunda Raybüs’te sefer sayılarının arttırılarak saatlerin düzenleneceğini söyledi.

Nizip ile Gaziantep arasında konforlu ve emniyetli ulaşım sağlayan, GAZİRAY ile entegre çalışan Nizip Raybüs, Gaziantep Garı ile Nizip Garı arası hizmet veriyor. 2 vagon ve 126 kişi kapasiteyle hizmet veren Raybüs 25 gün içerisinde 3 bin 600 yolcu taşıdı. İlerleyen günlerde Raybüs’ün kullanımının yaygınlaşmasıyla günlük 5 bin yolcu taşıması hedefleniyor.

"Yeşil Nizip’e yeşil ulaşım çok yakıştı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, takım olarak beraber büyük bir çalışma sonucu Raybüs’ün yapıldığını belirterek şunları kaydetti: “Gaziantep ile bu bağlantıyı sağladığımızda hem Gaziantep kazanacak hem de yaşam kalitemiz ve hedeflerimizi çok hızlı arttıracak. Yeşil Nizip’e yeşil ulaşım çok yakıştı. Havayı doğayı kirletmeden Raybüs, 200 bin kişinin 2 milyona ulaşmasını sağlıyor. Bu bir takım işi. Bunun başında Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği var. Bugün bu güzel ortamda Bereketli hilalin ortasında, Yeşil Nizip’e gidiyoruz. Yeşil Nizip; Zeugma, tarih, şifa, lezzet demek. Nizip’in önü, geleceği çok açık. Nizip’in kalkınması için yerel olarak altyapı sağlanıyor. Biz de bu kalkınma için gereken ne ise bunu başarıyoruz. Bu bir Gaziantep Modeli. İklim dostu, çevre dostu ulaşım aracımız hayırlı olsun.”

"Nizip daha çok gelişecek"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Nizip ile Gaziantep şehir merkezinin etkileşiminin fazla olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Hem güvenli yolculuk var aynı zamanda da ekonomik anlamda Gaziantep ile Nizip’i birbirine bağlayan önemli bir yatırım. Bu yatırımla birlikte Nizip daha çok gelişecek, Gaziantep bir adım daha ileri gitmiş olacak. Raybüs’ün bir güzel yanı GAZİRAY ile entegre olması. Raybüs ile Gaziantep’e gelen, GAZİRAY ile organize sanayi bölgesine kadar gidebilecek. Dolayısıyla ulaşımdaki akıllı ulaşım mantığı hayata geçmiş oluyor. Gelen talepler doğrultusunda sefer sayıları ve saatler ayarlanacak.”

"Nizip, metropol ilçesi olma yolunda hızla ilerliyor"

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep - Nizip arası ulaşımın Raybüs ile emniyetinin arttığının altını çizerek, “Raybüs seferleri ile beraber artık Nizip Gaziantep’in taşra ilçesi değil metropol ilçesi olma yolunda hızla ilerliyor. Nizip’ten çıkan bir hemşerimiz artık Gaziantep merkezden gerek tramvay gerekse GAZİRAY ile her tarafa ulaşabilecek bir konuma geldi. Bu projelerle birlikte Gaziantep’e özellikle de organize sanayi bölgesinde iş arayan insanlarımız için istihdam oluşması için ulaşım rahat olacak. Bu gelişmişliğin bir simgesi. Nizip’te artık karayolu ile beraber demiryolu oluştu. Ulaşılabilirlik bakımdan Nizip tüm imkanları kullanan bir ilçe haline geldi” diye konuştu.