Manisa Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yönetim anlayışıyla Manisalıların görüşlerini almaya devam ediyor. Bu kapsamda, ülkemizin en eski tarihi ve kültürel değerlerinden olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin 485. yılı için Büyükşehir Belediyesi tarafından tasarlanan yeni logolardan hangisinin kullanılacağı, halkın oylarıyla belirlenecek. MANİSA (İGFA) -Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesinde 14 Şubat Cuma günü başlayacak ve 19 Şubat Çarşamba günü son bulacak ankette, vatandaşlara beş farklı logo seçeneği sunulacak.

Manisalılar, beğendikleri logoyu seçerek oy kullanıp UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’nde de yer alan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nin yeni logosunu belirleyecek.

BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, katılımcı yönetim anlayışının önemini vurgulayarak, “Manisa’yı ortak akılla yönetiyoruz. Bildiğiniz gibi Kırmızı Yol için de halkımıza sormuş, ankete katılanların yüzde 86’sının kararıyla bu uygulamayı kaldırmıştık.

Şehrimizin en önemli kültürel değerlerinden olan 485. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için tasarladığımız beş farklı logoyu da Manisalıların beğenisine sunarak birlikte karar vereceğiz” dedi.

