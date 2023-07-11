Osmaniye’de daha önceden 48 ayrı suç kaydı olan ve hırsızlık suçundan aranan Cemal S., yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutukladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cevdetiye Beldesi’nde meydana gelen 3 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede şüphelinin Cemal S. olduğu belirlendi. Daha önceden 48 suç kaydı olduğu tespit eden şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla çaldığı malzemelerle yakalandı. Ele geçirilen malzemeler sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Cemal S., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.