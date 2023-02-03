Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor’un taraftar gurubu Muğla 48 Gençlik vatandaşları Pazar günü oynanacak maça davet etti.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor’un taraftar gurubu Muğla 48 Gençlik vatandaşları Pazar günü oynanacak maça davet etti.

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Ermaş Muğlaspor şampiyonluk yolunda 5 Şubat Pazar günü kendi sahasında Tire 2021 FK ile karşılaşacak. Şampiyonluk parolası ile maçlara hazırlanan Ermaş Muğlaspor Pazar günü kendi sahasında Tire 2021 FK ile karşılaşacak. Muğla 48 Gençlik taraftarlar grubu tarafından yapılan açıklamada, "Haydi Muğla maça, takımına sahip çık. Bütün Muğla sevdalılarını Pazar günü saat 14.00’da oynanacak olan Ermaş Muğlaspor ile Tire 2021 FK maçına davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.