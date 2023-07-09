Giresun’un Dereli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından birçok suçtan aranan ve hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Aranan şahıslara yönelik operasyon kapsamında Dereli ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, birden fazla kişi ile silahlı yağma suçundan 9 yıl, basit yaralama suçundan 3 ay, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan 500 TL adli para cezası bulunan ve 48 farklı suç kaydı olan M.G. isimli şahıs ekiplerimizce yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. Yapılan işlemlerin ardından M.G. Espiye Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir” denildi.