İlk görev yeri olan Malatya’da 47 yıl sonra öğrencileri ile bir araya gelen Seher öğretmen, öğrencileriyle hasret giderdi.

İlk görev yeri olan Malatya’da 47 yıl sonra öğrencileri ile bir araya gelen Seher öğretmen, öğrencileriyle hasret giderdi.

1975 yılında adım attığı mesleğindeki ilk görev yeri olan Battalgazi ilçesini 47 yıl aradan sonra ziyaret eden Seher Yıldırım, bir araya geldiği yaklaşık 35 öğrencisiyle hasret girdi. Emekli olduktan sonra İzmir’e yerleşerek yaşamını burada sürdüren Seher öğretmen, Eski Malatya grubu Başkanı Nedim Ulubaba’nın organize ettiği buluşmada ilk görev yeri olan Battalgazi’de öğrencileri ile bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette öğrencilerinden Adnan Yanar’ın kızının düğününe de katılan Seher öğretmen öğrencileri ile hasret giderirken, ilk göz ağrım diye belirttiği Battalgazi’yi ve öğrencilerini unutmadığını söyledi.

Eski Malatya Lisesi ve öğrencilerinin mesleki hayatındaki yerinin ayrı olduğunu kaydeden Seher öğretmen unutulmayacak bir gün geçirdiğini ifade ederek organizasyonu tertip eden öğretmen Eski Malatya grubu Başkanı Nedim Ulubaba ile arkadaşlarını teşekkür etti.