Çankırı’da vatandaşlar, Ramazan ayının ilk teravih namazı için 467 yıllık Sultan Süleyman Camii’ne akın etti.

Çankırı’da Ramazan coşkusu ilk teravih namazı ile başladı. Yüzlerce kişi, il merkezinde bulunan 467 yıllık Sultan Süleyman Camii’ne akın etti. Kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocukların saf tuttuğu Ramazan ayının ilk teravih namazında vatandaşlar, Ramazan ayına ulaşmanın sevincini yaşadı. Teravih namazını kılan vatandaşlar tüm İslam aleminin huzur ve barış içinde Ramazan ayını geçirmesi için dua etti.